歌手の浜崎あゆみ（４７）が３０日までに自身のＳＮＳを更新。２９日に開催予定だった上海公演の中止後の自身の行動を明かした。浜崎は３０日までに、インスタグラムのストーリーズに、自身のロゴマークのデザインの指輪をはめた手の写真をアップし「ＩＨＯＰＥＴＡＳＡＲＥＤＯＩＮＧＯＫＭＩＳＳＹＯＵＡＬＬ」（ＴＡＳ＝ファンの皆＝が元気でいることを願います。会えなくて寂しい）と文字をのせた。続け