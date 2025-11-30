神明ホールディングス（HD）の藤尾益雄社長＝11月26日、神戸市中央区コメ卸大手の神明ホールディングス（神戸市）の藤尾益雄社長（60）が30日までに共同通信の取材に応じ、コメの店頭価格は「5キロ3500円にすべきだ」との考えを示した。コスト削減に加え、JAグループや小売店に協力を要請して値下げを目指すという。価格高騰は業績にプラスだが、高止まりが続いて消費者のコメ離れが進めば、産業全体が立ちゆかなくなると憂慮し