ガソリンスタンドでの給油＝東京都内経済産業省が8日発表した6日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より2円80銭安い167円40銭だった。値下がりは3週連続。価格を抑える補助金の支給で、政府が目指す1リットル当たり170円程度の目標を下回った。9〜15日の補助金額はレギュラー1リットル当たり48円80銭とする。石川県と京都府が値上がりし、残りの45都道府県は値下がり。沖縄県は下落幅が