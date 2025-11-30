11月30日に開催されるJ1第37節で、ファジアーノ岡山が本拠地のJFE晴れの国スタジアムで浦和レッズと対戦する。今季、初めてJ１を戦っている岡山は、2025シーズンのホームゲーム全試合でホームエリアのチケットが完売するというクラブ史上初の快挙を達成した。 そのホームエリアのチケットが販売開始からわずか５分で売り切れたという今回の浦和戦は、2025シーズンのホーム最終戦。今季最高の観客動員数を記録する可能性