JFE晴れの国スタジアムの岡山サポーター。（C）SOCCER DIGEST

写真拡大

　11月30日に開催されるJ1第37節で、ファジアーノ岡山が本拠地のJFE晴れの国スタジアムで浦和レッズと対戦する。

　今季、初めてJ１を戦っている岡山は、2025シーズンのホームゲーム全試合でホームエリアのチケットが完売するというクラブ史上初の快挙を達成した。
 
　そのホームエリアのチケットが販売開始からわずか５分で売り切れたという今回の浦和戦は、2025シーズンのホーム最終戦。今季最高の観客動員数を記録する可能性もあるという。スタンドは岡山サポーターで埋まり、キックオフ前から大声援が響き渡っている。

　スタジアムのボルテージが最高潮となるなか、岡山は勝利を掴めるか。

取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）

【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！“アジア２位”が20位に浮上、トップ10から転落した強豪国は？

 