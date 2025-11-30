今季全試合ホームエリアチケット完売の岡山、本拠地最終戦もボルテージは最高潮！ キックオフ前からファンの大声援が響き渡り、観客数は今シーズン最多の可能性も？

