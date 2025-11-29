J１昇格への道は、断たれた。J２最終節を前に６位だった仙台は、11月29日に行なわれたシーズンのラストマッチでいわきとホームで対戦。０−１で敗れ、７位に後退。J１昇格プレーオフ（PO）の出場権を失った。 試合後のフラッシュインタビューで、森山佳郎監督はPOに進出できなかった要因を問われると、「スタッツ的にも守備では上位１、２のスタッツを出せていて、攻撃のところでもチャンス構築とかゴール期待値も５位