ベガルタ指揮官は「僕の力の無さ」を痛感。“勝ちに導けなかった”代償で７位フィニッシュ「決定率、決定力、得点力が足りなかった」
J１昇格への道は、断たれた。
J２最終節を前に６位だった仙台は、11月29日に行なわれたシーズンのラストマッチでいわきとホームで対戦。０−１で敗れ、７位に後退。J１昇格プレーオフ（PO）の出場権を失った。
試合後のフラッシュインタビューで、森山佳郎監督はPOに進出できなかった要因を問われると、「スタッツ的にも守備では上位１、２のスタッツを出せていて、攻撃のところでもチャンス構築とかゴール期待値も５位、６位あたり。決定率、決定力、得点力、これだけが足りなかった」と応じ、次のように続ける。
「勝ち切れる試合を勝てなかった。本当にこれに尽きる。下位のチームに取りこぼしたり、そういったところが最後の勝点をあとちょっとの差で取れなかったところが原因かなと思います」
今季の総括を訊かれた指揮官は、「本当に僕の力の無さ、それを痛感させられる」と肩を落とし、「本当に勝たないといけない試合で勝てなかった結果が、この順位。勝ちに導けなかったツケが、最後の最後に回ってきたというところだと思いますし、自分も勉強をし直して、力をつけて新しいところに挑みたいと思います」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
