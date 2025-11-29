フィギュアスケート女子で、ＧＰシリーズ総合６位までが進出したファイナル（１２月４〜６日、名古屋）に初出場する中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が２８日、練習拠点とする千葉県船橋市の三井不動産アイスパーク船橋で練習を公開した。１０月のＧＰシリーズ開幕戦、フランス大会で日本女子史上３人目の初出場優勝を果たした新星。来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表を射程圏内に入れるホープが、意気込みを示した