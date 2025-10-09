プロゴルファーの吉田優利が自身のInstagramを更新。フィギュアスケーター・紀平梨花さんとの2ショットを公開しました。 吉田プロの意外な交友関係が話題に！ 米女子ツアー参戦中の吉田プロ。日本へ一時帰国中に更新された投稿では、「かわいい子見ーっけ」とコメントし、紀平選手との貴重なプライベートショットを披露。顔を寄せ合って微笑む紀平さんの隣で、吉田プロはピー