約1年半の時を経て進化して帰ってきた岩本照主演の『恋する警護24時 season2』。いよいよ物語も終盤を迎え、北沢辰之助（岩本照）が追い続けてきた五十嵐殺害事件の真相や、遠距離恋愛で紆余曲折を経ながらも紡いできた辰之助と岸村里夏（白石麻衣）の恋の行方がますます熱を帯びている本作。そんななか本日11月28日（金）より、作品の舞台裏に密着した「『恋する警護24時season2』スペシャルメイキング part2」が動画配信プラット