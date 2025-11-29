岩本照の豪快＆優しすぎる“差し入れ”秘話！しかし1人だけ…「何それ！ずるい！」＜恋する警護24時＞

約1年半の時を経て進化して帰ってきた岩本照主演の『恋する警護24時 season2』。

いよいよ物語も終盤を迎え、北沢辰之助（岩本照）が追い続けてきた五十嵐殺害事件の真相や、遠距離恋愛で紆余曲折を経ながらも紡いできた辰之助と岸村里夏（白石麻衣）の恋の行方がますます熱を帯びている本作。

そんななか本日11月28日（金）より、作品の舞台裏に密着した「『恋する警護24時season2』スペシャルメイキング part2」が動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」で独占配信スタートした。

ドキドキハラハラの物語の裏で見せるキャスト陣の素顔や圧巻のアクションシーンの裏側、さらにはスペシャルトークまで貴重映像をたっぷり紹介する。

◆日々進化を遂げる岩本にスタッフも驚嘆！

前作から格段にスケールアップしたアクションシーンが反響を呼んでいる今作。

アクションシーンの回数も増えているうえにバリエーションも豊富で、撮影の合間を見つけて細かく動きの確認をしながらリハーサルを行っている。

難易度も上がったアクションに岩本は苦労しているのかと思いきや、そこは芸能界きっての肉体派。持ち前の運動神経の良さと頭の回転の速さで次々と習得していく。

第5話のイベント会場でのアクションシーンでは、撮影現場の会議室を押さえて動きを確認していた岩本。激しい動きに加えてパターンが多いにもかかわらず、30分足らずで覚えてしまい、見守っていたスタッフから思わず「さすが！フリの覚えが早い！」という声が上がる。

一体なぜこれほど早くこなせるのか、岩本からまるで“アクションのプロ”のような驚きの理由が明かされることに。

そんなアクションシーンに挑む岩本の舞台裏をたっぷり紹介するほか、撮影の合間に何やら話がはずむ岩本と原湊役の藤原丈一郎のトークの模様も。

岩本が振り付けをしたSnow Manによる主題歌『悪戯な天使』の裏話では、藤原が「うぇーい！」と興奮する様子を見せることに。

◆座長・岩本の豪快＆優しすぎる“差し入れ”

「スペシャルメイキング part1」に続き、part2でも岩本、白石、藤原、そして“しー様”こと椎谷厚徳役の今野浩喜によるスペシャルトーク第2弾も開催。

part1でも岩本＆藤原から今野への愛あるエピソードが明かされたが、まだまだ“今野愛”は止まらない。藤原によると今野は現場で「一番おしゃれ」だそうで、難易度の高いデニムのセットアップも見事に着こなしていたことに驚いたという。

あまりにキマっている姿に藤原は思わず「ほしい！」と伝えたそうなのだが、そのときの今野の本音が明かされ一同は大爆笑する。はたして今野が語ったこととは？

また、白石、藤原、今野は座長・岩本の驚きの“差し入れ”エピソードを続々と披露。「インしてからほぼ毎日差し入れがある」という藤原に、白石も「たしかに！」と同意する。

しかし、藤原がなかでもうれしかったものに「ビュッフェ形式の差し入れ」と上げるのだが、白石はその現場にいなかったそうで「何それ！ずるい！」と本気で悔しがる場面も。藤原たちキャスト陣が喜んで堪能する姿や、岩本自身も笑顔でスタッフと食べる様子も公開される。

そんな数々の差し入れで現場を盛り上げている岩本に藤原は感謝する一方、その背景にある岩本の性格を分析する。岩本自身も「そうかも」と納得する性格とは？

また、ある日の現場で真剣にクレープ作りに挑戦する岩本の貴重映像も公開。名付けて「辰之助スペシャル」を完成させた岩本は、そのクレープがよほどおいしかったようで、口いっぱいに頬張って周りにクリームをつける無邪気な表情まで見せる。

さらに、今回も撮影現場でスタッフが目撃した“岩本照”らしいエピソードを問題にした「辰之助クイズ」に4人が挑戦。

「撮影初日の最初のリハーサルが終わった直後、本番開始までの待ち時間に岩本がしたある行動とは？」という問題に、今野は珍解答を連発する。

一方、藤原と白石は「筋トレ」と同じ解答。しかし正解は予想外なもので、岩本の行動に理解できない一同は「なんでなの!?」と総ツッコミ。はたして岩本はどんな行動をとったのか？