※本記事は『ちいかわ』「セイレーン編」の内容に触れる部分があります。未読の方はご注意ください。 『ちいかわ』初の劇場作品となる『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が、2026年夏に公開されることが発表された。原作者・ナガノの完全監修のもと、監督は及川啓、アニメーション制作はCygamesPicturesという布陣で制作される。 【画像】『ちいかわ』映画化で意外な人物がCVに名乗り上げ？ ■「セイレーン