Ｈｍｃｏｍｍは反発。２７日取引終了後、ＡＩ音声対話ソリューション「Ｔｅｒｒｙ２」の販売に関し、双日傘下の双日テックイノベーションと代理店契約を締結したと発表した。双日テックイノベーションの顧客ネットワークを通じて同ソリューションの販売・導入を推進する。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS