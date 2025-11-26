CASIOのアイコニックな時計ブランド「G-SHOCK」と、パリのライフスタイルブランドMaison Kitsunéがコラボレーション！両ブランドが融合した新作『GA-2110MK』は、パリのオスマン建築にインスパイアされたナチュラルでエレガントなカラーリングが特徴です。オレンジのベゼルがアクセントとなり、洗練された時計はクラシックでありながらモダンなデザインが魅力。 パリと東京が融合した新作『GA-2110MK』 『GA-