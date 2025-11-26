秋田朝日放送 プールで遊んでいた男子高校生が死亡したのは安全管理を怠ったことが原因として、秋田市のザ・ブーンの管理運営会社に両親が損害賠償を求めた裁判で、秋田地裁は、およそ８０００万円を支払うよう命じました。 ２０２０年１２月、秋田市のザ・ブーンでウォータースライダーを滑って遊んでいた当時１６歳の男子高校生がプールに沈んでいるのを一緒に来ていた父親が