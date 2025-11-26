ドジャースの大谷翔平投手が来年３月のＷＢＣ出場を電撃発表した衝撃は一夜明けても広がり続けている。ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）は２５日午前１０時（日本時間２６日午前０時）からの３時間でリポスト２本を含め４本投稿。「現役のワールド・ベースボール・クラシックＭＶＰが復活！大谷翔平選手は２０２６年に日本代表としてプレーすると宣言」の投稿は１０時間で７５万４０００人が閲覧し、１１万人が「いいね！」を押し