喜多川歌麿「深川の雪」（江戸時代）（サザビーズ提供・共同）江戸時代の浮世絵師・喜多川歌麿の肉筆画の大作「深川の雪」が香港でオークションにかけられ、約5527万香港ドル（約11億円、手数料込み）で、日本の個人コレクターに落札されたことが25日、主催した競売大手サザビーズへの取材で分かった。歌麿作品の落札額としては過去最高額だという。神奈川県箱根町の岡田美術館が収蔵してきた作品で、縦約2メートル、横約3.4メ