Éô²¼¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤ÎÂ¼°æ¿¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÈÉô²¼¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¾å»Ê¤Û¤É¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤È¤¢¤ë50Âå¤ÎÃËÀ­ÉôÄ¹¤â»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Â¼°æ¿¿»Ò¡Ø¿¦¾ìÌäÂê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¥È¥ê¥»¥ÄµçÃÏ¤ÎÁ°¤Ë¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¡¢¼è¤ë¤Ù¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÁêÃÌ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È