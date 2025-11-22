＜ダンロップフェニックス3日目◇22日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第3ラウンドが進行している。トータル3アンダー・13位タイで決勝に進んだ松山英樹が、午前10時21分に1番パー4からティオフ。パーで滑り出している。〈写真〉松山英樹の最新スイングクラブを高く上げて飛距離アップしている!?トータル7アンダー・首位タイに生源寺龍憲と塚田よおすけ。1打差3位タイには長野