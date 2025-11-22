＜速報＞松山英樹が3日目パー発進 首位との4打差追走
＜ダンロップフェニックス 3日目◇22日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第3ラウンドが進行している。トータル3アンダー・13位タイで決勝に進んだ松山英樹が、午前10時21分に1番パー4からティオフ。パーで滑り出している。
〈写真〉松山英樹の最新スイング クラブを高く上げて飛距離アップしている!?
トータル7アンダー・首位タイに生源寺龍憲と塚田よおすけ。1打差3位タイには長野泰雅、前田光史朗、イ・サンヒ（韓国）が続いている。トータル4アンダー・6位タイの石川遼は、現在スタートホールの1番をプレー中。2週連続優勝がかかる金子駆大はトータル1アンダー・24位タイにつけている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
