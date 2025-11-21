¹­Åç¸©¸â»Ô²­¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿ÍÜ¿£¥«¥­¡£ÂçÎÌ»à¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤¬¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡á18ÆüÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï21Æü¡¢¹­Åç¸©¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥­¤ÎÂçÎÌ»àÈï³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¡¢¹­Åç¸©Æâ¤ÎÍÜ¿£¤äÈÎÇä¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÌó300²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹­Åç¸©¤Ç¥«¥­´ØÏ¢»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë60¼Ò¤ÎÇä¾å¹â¤Î¹ç·×¤ÏÄ¾¶á¤ÇÌó280²¯±ß¤Ë¾å¤ë¡£ÍÜ¿£¤äÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤Î°û¿©¡¢½ÉÇñ¡¢´Ñ¸÷¶È¤Ø¤Î