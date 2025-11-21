オーランド・マジック vs ロサンゼルス・クリッパーズ日付：2025年11月21日（金）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 129 - 101 ロサンゼルス・クリッパーズ NBAのオーランド・マジック対ロサンゼルス・クリッパーズがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリードし30-24