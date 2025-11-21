この記事をまとめると ■メンテフリーと思われがちな最新モデルだが高額部品が多く維持費がかかる場合もある ■LEDヘッドライトやセンサーを内蔵するフロントバンパーなどはASSY交換が基本 ■延長保証やメンテナンスパッケージがおトクになるかも制度次第となる 「新しい＝安く済む」とは限らない 最新モデルであればメンテナンスフリー。いざというときは保証でカバーできるから大丈夫。果たして、実際にそうでしょうか。しかし