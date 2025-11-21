ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 前田健太、楽天入団が最有力に…細部の条件を詰める最終局面へ突入か 前田健太 東北楽天ゴールデンイーグルス プロ野球ニュース スポーツ報知 前田健太、楽天入団が最有力に…細部の条件を詰める最終局面へ突入か 2025年11月21日 4時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 前田健太の楽天入りが最有力となっているとスポーツ報知が報じた 複数年契約プラス出来高払いで、細部の条件を詰める最終局面に入ったという 早ければ今週中にも「楽天・マエケン」が誕生する見通しとなった 記事を読む おすすめ記事 【侍ジャパン】曽谷龍平、韓国初戦に先発へ「もうやるしかない」 来春ＷＢＣへ、猛アピールなるか 2025年11月14日 18時53分 侍Ｊ・井端監督 「追い付けた、追い越せたが…」表情厳しく 課題「いくつかあるが、首脳陣だけで共有しておけばいいので」 2025年11月17日 5時1分 嵐の紅白出場の可能性は? 制作統括「大変注目の大きい方。引き続き交渉させていただく」 2025年11月14日 15時13分 巨人が１６０キロ右腕ウィットリーを獲得調査 １６年ＭＬＢドラフト１巡目指名の２８歳、懸案の先発陣の大きな補強 2025年11月20日 5時1分 昇格持ち越しも「神様が栃木で決めろと」 田中パウロ淳一が明かす違和感「いっぱいいっぱいだった」 2025年11月15日 17時29分