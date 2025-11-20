私（ヨシノ）は、夫のタテルと高校生の息子ナオヤとの3人暮らし。先日遠方で暮らす義父が入院し、余命半年との話がありました。それを理由に、私は夫から推しのライブをキャンセルしろと言われてしまったのです。私にとっての大切なものを、夫はまるで価値のないことだと決めつけてきます。人生に楽しみや喜びを与えてくれる推し活と、私の意志なんてまるで無視の夫。私の人生に本当に必要なのはどっちだろうな……なんて考えてし