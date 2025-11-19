19日午後5時45分ごろ、熊本市北区楡木の市道沿いの歩道で、18歳の女子大学生が運転する自転車が、バス停にいた高齢男性をはねました。 【写真を見る】大学生が自転車ではねた現場バス停と坂道の位置関係 警察と消防によりますと、はねられたのは93歳の男性で、頭を強く打っていて意識不明の重体です。 自転車は坂を下り、バス停にいたと見られる男性をはねたということです。 はねた女子大学生は、ながら運転やイヤホンはし