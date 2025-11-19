「月3万円のお小遣いでは正直苦しい」、そう考える人は多いと思います。もし家計に余裕があるのであればお小遣いを増やしてもらい、もっと自由にお金を使いたいと考えることでしょう。 年収600万円の30代会社員で、専業主婦の妻と小学生の2人の子どもと都内で賃貸暮らしをしている人の場合、3万円というお小遣いは妥当な金額なのでしょうか？ 本記事では、世間のお小遣いの平均額や都内賃貸暮らしにかかる費用をもとに