１９日午前０時１０分頃、大阪府守口市東光町の市道交差点で軽乗用車とバイクが衝突し、バイクに乗っていた兵庫県尼崎市の男子中学生（１４）と１０歳代とみられる男性が全身を打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。府警守口署は、車を運転していた会社員の男（２６）（大阪府東大阪市）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）容疑で現行犯逮捕。容疑を過失運転致死に切り替えて調べている。同署によると、当時、車