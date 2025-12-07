2025Ç¯11·î1Æü¤è¤ê¡ÖÅÔ¥Û¥Æ¥ë Æôºê¡×¤Ø¡Ö¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£²ÈÂ²¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ì°÷¤Î°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ÎÄ«¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¤´¾Ò²ð¡£¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥Ã¥°¥µー¥¯¥ë¤ä¥É¥Ã¥°¥Ù¥Ã¥É¡¢¥Õー¥É¥Ü¥¦¥ë¤Ê¤É¡¢¸·Áª¤·¤¿¥É¥Ã¥°¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ÎÄ«¤ÏÄ«¿©¥Ö¥Ã¥Õ¥§ Ä«¿©¤Ï¡¢¥Ö¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¤Î¥«¥¦¥ó