写真：Snow Man 岩本照出演の新WebCM「じぶんを主語に。秩父」（全3点） Snow Manのメンバー・岩本照が特急ラビューに乗って秩父を巡る、新WebCM「じぶんを主語に。秩父」キャンペーンがスタートした。 ■岩本照が自信を持って伝えたい、秩父の魅力 本キャンペーンは、埼玉県出身で秩父によく訪れるという秩父愛のある岩本が、秩父の人のあたたかさや自然を味わい、素の自分に帰る・自分らしくい