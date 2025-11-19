マギージェラニー蓮が先制点、村松秀司がPKストップも追い付かれてPK戦へU-17日本代表は11月18日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップのノックアウトステージ2回戦で、北朝鮮にPK戦の末に勝利した。90分を1-1の同点で終えたアジア同士の激闘は、PK戦での決着となる。2011年のメキシコ大会以来、14年ぶりとなるベスト8に進出。これで過去最高の成績に並んだ。グループステージではモロッコに2-0で勝利、ニューカ