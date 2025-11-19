マギージェラニー蓮が先制点、村松秀司がPKストップも追い付かれてPK戦へ

U-17日本代表は11月18日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップのノックアウトステージ2回戦で、北朝鮮にPK戦の末に勝利した。

90分を1-1の同点で終えたアジア同士の激闘は、PK戦での決着となる。2011年のメキシコ大会以来、14年ぶりとなるベスト8に進出。これで過去最高の成績に並んだ。

グループステージではモロッコに2-0で勝利、ニューカレドニアと0-0で引き分け、ポルトガルに2-1で勝って1位通過。ノックアウトステージの南アフリカ戦では、FW浅田大翔（横浜F・マリノス）、FW吉田湊海（鹿島アントラーズユース）、DF藤井翔大（横浜F・マリノスユース）のゴールで3-0と快勝した。

日本はMF長南開史（柏レイソル）がノックアウトステージのポルトガル戦での退場による3試合の出場停止、MF姫野誠（ジェフユナイテッド市原・千葉）も累積警告でウイングバックを2人欠く緊急事態。FWマギージェラニー蓮（FC琉球U-18）、MF川本大善（柏レイソルU-18）、吉田らがスタメンに名を連ねた。

日本は前半4分、MF瀬口大翔（ヴィッセル神戸U-18）のクロスにマギーがヘディングで合わせて幸先よく先制。前半31分には、PKのピンチをGK村松秀司（ロサンゼルスFC）が見事に読み切ってストップした。しかし、後半22分にピンチを招くと、鮮やかに崩されて失点。そのまま90分を終えてPK戦へ突入した。

PK戦では北朝鮮の2人目が失敗。日本は吉田、DF元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズユース）、瀬口、MF平島大悟（鹿島アントラーズユース）、浅田と5人全員が決め、歓喜の輪に包まれた。一方、敗れた北朝鮮の選手たちは泣き崩れた。準々決勝では、オーストリア対イングランドの勝者との対戦となる。（FOOTBALL ZONE編集部）