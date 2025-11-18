真多呂人形（東京都台東区）が、ポケモンの「江戸木目込人形 ポニータ」の販売を2025年11月18日より開始しました。2019年のピカチュウ、2024年のミニリュウに続くポケモンとのコラボレーションです。最大の魅力は、ポニータの炎のようなたてがみとやさしいまなざしを、約280年の歴史を持つ江戸木目込人形の伝統技法で丁寧に作り上げた点です。 真多呂人形 ポケモン「江戸木目込人形 ポニータ」 価格：23,100円(税