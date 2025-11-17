福岡県宗像市の住宅で17日、男性の遺体と、性別不明の遺体が見つかりました。この家には、母親と長男の2人が住んでいたという情報があり、警察は、身元の確認を進めるとともに死亡の原因を調べています。 警察によりますと、午前8時半すぎ、宗像市自由ケ丘南の戸建て住宅で、近隣住民から「男性が車内で亡くなっているようだ」と110番通報がありました。男性は、車庫に止めてあった車の中であおむけに倒れていて、頭は助手席の