カタールでU-17ワールドカップが幕を開けて約２週間。決勝トーナメントのラウンド32が終わり、大会は後半戦に入った。廣山望監督が率いるU-17日本代表は、グループステージでは２勝１分けの成績でB組を首位通過。ラウンド32で南アフリカに３−０で快勝し、３大会連続で16強進出を果たした。順調に勝ち進むなかで、チームの一体感は揺るぎない。ポルトガルとのグループステージ最終戦（２−１）で一発退場となったMF長南開史