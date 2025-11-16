平壌・和盛（ファソン）地区に登場した「和盛コンピューター娯楽館」が、若者を中心に人気を集めている。一方で、その実態は徹底した監視体制と思想統制が張り巡らされた「戦略的装置」であることが、複数の消息筋の証言で浮かび上がっている。同施設は午後1時から夜9時まで営業し、入館時には身分証や学生証の提示が必須。入退場時刻、使用した端末番号、利用時間などすべてが記録され、月額利用カードも登録制で履歴は丸ごと当局