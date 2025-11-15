FMWEは2025年内最終戦「FMWEホーム第14戦〜BarbedWireJungle〜2025年内最終戦」を12月7日午後1時から横浜市の鶴見青果市場で行う。メインの6人タッグに登場する大仁田は「先日の大阪府堺大会で、子供のチケットを100円にしたら、多くの子供が会場に来てくれた」と、うれしそうに話した。「昨今、プロレス会場に来る子供が減っている。プロレス界は次世代へつなぐために、子供のファンを増やす取り組みをすべき」と邪道ら