土曜プレミアム『全国ハモネプ大リーグ2025～アカペラ日本一決定戦～』（フジテレビ系）が、本日11月15日21時より放送される。 （関連：【画像あり】堂本剛＆こっちのけんとが審査員として初登場、『全国ハモネプ大リーグ2025』場面カット） 今回は、2024年3月に放送された、年齢制限なし／プロアマ問わずの“アカペラ真の日本一”を決める大会を開催。過去最大の応募数347組から勝ち抜いた11組と、