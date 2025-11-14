PayPayカードは、カードの裏面から署名欄を廃止し、署名欄がないカードを12月以降順次発行すると発表した。署名欄があるカードは引き続き利用できる。 セキュリティ強化のため、PayPayカードは2025年4月以降サインによる本人確認が終了。暗証番号の入力が原則必要となった。 この変更に伴って、署名の盗み見などによる不正利用を防ぐためにカードの裏面から署名欄を廃止した。