大みそか恒例「NHK紅白歌合戦」の出場歌手が2025年11月14日に発表され、ネット上で悲喜こもごもの声が上がっている。そんな中で、驚きが広がったのは、SNS上でバズった女性声優3人組ユニット「AiScReam（アイスクリーム）」の名前がなかったことだ。確か、早々と内定報道が出ていたはずなのだが......。「チョコミントよりも あ・な・た」が国外でもバズり...AiScReamは、人気アニメ「ラブライブ！」シリーズでキャラクターの役を