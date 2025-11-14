大みそか恒例「NHK紅白歌合戦」の出場歌手が2025年11月14日に発表され、ネット上で悲喜こもごもの声が上がっている。

そんな中で、驚きが広がったのは、SNS上でバズった女性声優3人組ユニット「AiScReam（アイスクリーム）」の名前がなかったことだ。確か、早々と内定報道が出ていたはずなのだが......。

「チョコミントよりも あ・な・た」が国外でもバズり...

AiScReamは、人気アニメ「ラブライブ！」シリーズでキャラクターの役を務めた降幡愛さん（31）、大西亜玖璃さん（28）、大熊和奏さん（24）による期間限定のユニットとして結成された。1月に発売されたデビュー曲「愛スクリ〜ム！」が、3月に入ってTikTok上で投稿されて大きな話題になり、曲の途中に出てくる「チョコミントよりも あ・な・た」の台詞パートは、若者の間でもてはやされた。

東方神起らK―POPグループも真似をするなどして、国外でも認知が広がった。

そんな中で、大手スポーツ紙「スポーツニッポン」が10月20日、「AiScReam 紅白内定 女性声優3人組ユニット キュートなコールアンドレスポンス拡散で人気に」とのタイトルをつけてウェブ版ニュースで報じた。

記事では、関係者への取材で「初出場することが内定した」と分かったとした。「紅組歌手としての出場が濃厚」とし、「制作サイドが近く正式に打診する方向で最終調整に入っている」と内情を明かした。

記事によると、NHK関係者が「第1部（前半）の出演で視聴率の底上げが期待される」とし、「SNSをきっかけに世界につながっていった今年のテーマを象徴する歌」と激賞していたという。

その後、「愛スクリ〜ム！」の台詞は、11月5日に発表された「新語・流行語大賞」の候補30語にも選ばれるまでになった。

「AiScReamは企画かも」「特別企画で出場って事でですかね」

ファンの間でも、期待が膨らんでいたが、NHK紅白の発表後には、名前がなかったことに落胆の声が相次いだ。

「あれ、AiScReamは？」「内定出されてたハズなんだけど...」「AiScReamは出ないのかよ...」

スポニチの報道は、誤報だったのではないかとの見方が出たが、一方で、別の憶測も流れた。

同じ「ラブライブ！」シリーズ発の女性声優9人組ユニット「Aqours」は、18年のNHK紅白で「企画枠」として出場を果たしている。それだけに、「AiScReamは企画かも」「特別企画で出場って事でですかね」との声も出ていた。

スポニチの記事では、NHK関係者は、「出場歌手たちとのコラボ企画も大いにありうる」と取材に明かしたといい、可能性はあるのかもしれない。

（J-CASTニュース編集部 野口博之）