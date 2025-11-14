[11.14 キリンチャレンジ杯](豊田ス)※19:20開始主審:ベンジャミン・エイブラハム副審:ブラッドリー・ライト、マー・ジー<出場メンバー>[日本]先発GK 1 早川友基DF 3 谷口彰悟DF 5 渡辺剛DF 25 鈴木淳之介MF 8 南野拓実(Cap)MF 10 堂安律MF 17 田中碧MF 13 中村敬斗MF 21 佐野海舟MF 20 久保建英FW 18 上田綺世控えGK 12 小久保玲央ブライアンGK 23 野澤大志ブランドンDF 4 板倉滉DF 22 瀬古歩夢DF 2 菅原由勢DF 16 安藤智哉