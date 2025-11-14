日本vsガーナ スタメン発表
[11.14 キリンチャレンジ杯](豊田ス)
※19:20開始
主審:ベンジャミン・エイブラハム
副審:ブラッドリー・ライト、マー・ジー
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 谷口彰悟
DF 5 渡辺剛
DF 25 鈴木淳之介
MF 8 南野拓実(Cap)
MF 10 堂安律
MF 17 田中碧
MF 13 中村敬斗
MF 21 佐野海舟
MF 20 久保建英
FW 18 上田綺世
控え
GK 12 小久保玲央ブライアン
GK 23 野澤大志ブランドン
DF 4 板倉滉
DF 22 瀬古歩夢
DF 2 菅原由勢
DF 16 安藤智哉
MF 6 遠藤航
MF 15 鎌田大地
MF 24 北野颯太
MF 7 藤田譲瑠チマ
MF 14 佐藤龍之介
FW 19 小川航基
FW 11 前田大然
FW 9 町野修斗
FW 26 後藤啓介
監督
森保一
[ガーナ]
先発
GK 12 ジョセフ・アナング
DF 13 デリック・ケーン
DF 18 ジェローム・オポク
DF 4 ジョナス・アジェティー
DF 3 カレブ・イレンキー
DF 15 コジョ・ペプラー・オポング
MF 19 アブ・フランシス
MF 8 クワシ・シボ
MF 22 カマルディーン・スレマナ
FW 11 アントワーヌ・セメニョ(Cap)
FW 9 ブランドン・トーマス・アサンテ
控え
GK 1 ローレンス・アティ・ジギ
GK 16 ベンジャミン・アサレ
DF 14 ギデオン・メンサー
DF 21 エベネゼル・アナン
DF 6 モハメド・サリス
DF 2 アリドゥ・セイドゥ
MF 17 クリストファー・ボンス・バー
MF 24 プリンス・オウス
FW 5 プリンス・オセイ・オウス
FW 23 プリンス・アドゥ・クワベナ
FW 7 ケルビン・ヌクルマー
監督
オットー・アッド
※19:20開始
主審:ベンジャミン・エイブラハム
副審:ブラッドリー・ライト、マー・ジー
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 谷口彰悟
DF 5 渡辺剛
DF 25 鈴木淳之介
MF 8 南野拓実(Cap)
MF 10 堂安律
MF 17 田中碧
MF 13 中村敬斗
MF 21 佐野海舟
MF 20 久保建英
FW 18 上田綺世
控え
GK 12 小久保玲央ブライアン
DF 4 板倉滉
DF 22 瀬古歩夢
DF 2 菅原由勢
DF 16 安藤智哉
MF 6 遠藤航
MF 15 鎌田大地
MF 24 北野颯太
MF 7 藤田譲瑠チマ
MF 14 佐藤龍之介
FW 19 小川航基
FW 11 前田大然
FW 9 町野修斗
FW 26 後藤啓介
監督
森保一
[ガーナ]
先発
GK 12 ジョセフ・アナング
DF 13 デリック・ケーン
DF 18 ジェローム・オポク
DF 4 ジョナス・アジェティー
DF 3 カレブ・イレンキー
DF 15 コジョ・ペプラー・オポング
MF 19 アブ・フランシス
MF 8 クワシ・シボ
MF 22 カマルディーン・スレマナ
FW 11 アントワーヌ・セメニョ(Cap)
FW 9 ブランドン・トーマス・アサンテ
控え
GK 1 ローレンス・アティ・ジギ
GK 16 ベンジャミン・アサレ
DF 14 ギデオン・メンサー
DF 21 エベネゼル・アナン
DF 6 モハメド・サリス
DF 2 アリドゥ・セイドゥ
MF 17 クリストファー・ボンス・バー
MF 24 プリンス・オウス
FW 5 プリンス・オセイ・オウス
FW 23 プリンス・アドゥ・クワベナ
FW 7 ケルビン・ヌクルマー
監督
オットー・アッド