[11.14 キリンチャレンジ杯](豊田ス)

※19:20開始

主審:ベンジャミン・エイブラハム

副審:ブラッドリー・ライト、マー・ジー

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 1 早川友基

DF 3 谷口彰悟

DF 5 渡辺剛

DF 25 鈴木淳之介

MF 8 南野拓実(Cap)

MF 10 堂安律

MF 17 田中碧

MF 13 中村敬斗

MF 21 佐野海舟

MF 20 久保建英

FW 18 上田綺世

控え

GK 12 小久保玲央ブライアン

GK 23 野澤大志ブランドン

DF 4 板倉滉

DF 22 瀬古歩夢

DF 2 菅原由勢

DF 16 安藤智哉

MF 6 遠藤航

MF 15 鎌田大地

MF 24 北野颯太

MF 7 藤田譲瑠チマ

MF 14 佐藤龍之介

FW 19 小川航基

FW 11 前田大然

FW 9 町野修斗

FW 26 後藤啓介

監督

森保一

[ガーナ]

先発

GK 12 ジョセフ・アナング

DF 13 デリック・ケーン

DF 18 ジェローム・オポク

DF 4 ジョナス・アジェティー

DF 3 カレブ・イレンキー

DF 15 コジョ・ペプラー・オポング

MF 19 アブ・フランシス

MF 8 クワシ・シボ

MF 22 カマルディーン・スレマナ

FW 11 アントワーヌ・セメニョ(Cap)

FW 9 ブランドン・トーマス・アサンテ

控え

GK 1 ローレンス・アティ・ジギ

GK 16 ベンジャミン・アサレ

DF 14 ギデオン・メンサー

DF 21 エベネゼル・アナン

DF 6 モハメド・サリス

DF 2 アリドゥ・セイドゥ

MF 17 クリストファー・ボンス・バー

MF 24 プリンス・オウス

FW 5 プリンス・オセイ・オウス

FW 23 プリンス・アドゥ・クワベナ

FW 7 ケルビン・ヌクルマー

監督

オットー・アッド