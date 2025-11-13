同居する29歳の女性の首を絞めて殺害した疑いで、74歳の男が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、横浜市神奈川区の飲食店店主・田辺広容疑者（74）です。警察によりますと、田辺容疑者はきょう午前7時すぎ、同居する志田碧さん（29）の首を絞め、殺害した疑いがもたれています。田辺容疑者が「人を殺した」と110番通報したことから事件が発覚していて、調べに対し、「間違いない」と容疑を認めています。田辺容疑者と志田