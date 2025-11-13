タレントの狩野英孝、ゆうちゃみが13日、都内で行われた森永乳業の『ラッキーピノセンター』オープニングイベントに参加した。【写真】お似合いで可愛すぎる！ピノカチューシャで笑顔を見せるゆうちゃみイベントではくじを引く際のルーティーンを話すことに。狩野は「皆さん、ここ1番の時は神様にお願いするじゃないですか。僕、実家が神社のもので。そのくらいでは神様には頼らないって決めてます」ときっぱり。自身も神主