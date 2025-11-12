インフルエンザの感染が拡大しています。大分市では患者数が警報レベルに達し、県内15校で学年や学級閉鎖などとなっています。 【写真を見る】インフルエンザ感染拡大大分市で警報レベル、県内15校が学級・学年閉鎖 県によりますと、11月3日から1週間に確認された1医療機関当たりのインフルエンザ患者数は前の週より4.35人増え、17.16人となりました。10月上旬の流行期入りから5週連続で増加していて、大分市では警報レベルに