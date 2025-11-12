愛眼が低位株の強みを存分に発揮し、一時２０％を超える急騰で２１２円まで駆け上がる場面があった。眼鏡や補聴器などを取り扱う専業大手で「メガネの愛眼」ブランドで知名度が高い。競争激化のなかも価格改定効果などに伴い利益率が改善し、足もとの業績は回復色が強い。１１日取引終了後に発表した２６年３月期上期（２５年４～９月）決算は営業損益が２億６００万円（前年同期は４６００万円の赤字）と黒字化を果たした