フジが４日続伸している。１１日の取引終了後に、イオン九州の株式売り出しに売出人の１社として参加するのに伴い、投資有価証券売却益１２億７３００万円を２６年２月期第３四半期に特別利益として計上すると発表しており、好材料視されている。 出所：MINKABU PRESS