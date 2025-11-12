日本マイクロニクスが大幅続落している。１１日の取引終了後に発表した第３四半期累計（１～９月）連結決算は、売上高５０４億１２００万円（前年同期比２９．３％増）、営業利益１１３億円（同３０．７％増）、純利益７０億８４００万円（同２３．３％増）と大幅増収増益で着地したものの、材料出尽くし感から売られているようだ。 ＨＢＭを中心としたＤＲＡＭ向けプローブカードの高い需要が継続したこ