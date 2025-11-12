◆大相撲九州場所３日目（１１日、福岡国際センター）新弟子らによる前相撲が始まり、モンゴル出身のバトツェツェゲ・オチルサイハン（２３）＝伊勢ケ浜＝が「旭富士」のしこ名で初土俵を踏んだ。同じモンゴル出身の天昇山（２１）＝玉ノ井＝を寄り切って白星デビュー。第６３代横綱のしこ名を受け継いだ規格外の新弟子が、力士としての一歩を力強く踏み出した。＊＊＊＊伊勢ケ浜部屋に怪物級の力士が入ったと風の噂